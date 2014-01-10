Российские чиновники смогут выкупать полученные подарки дороже $100

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского правительства, в соответствии с Гражданским кодексом РФ подарки, полученные чиновниками на официальных мероприятиях, стоимость которых превышает 3 тыс. рублей, признаются собственностью РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

«С учётом этой нормы предусмотрено, что подарки, полученные работниками, стоимость которых превышает 3 тыс. рублей, подлежат сдаче по акту приёма-передачи, и установлен срок такой передачи. Также предусмотрена возможность выкупа вышеперечисленными лицами сданных ими подарков и установлен двухмесячный срок со дня сдачи подарка, в течение которого чиновник может направить заявление о его выкупе», - говорится в комментарии аппарата правительства России.

При этом, если подарок не выкуплен, он в случае невозможности его использования для обеспечения деятельности соответствующих органа или организации может быть реализован посредством проведения торгов; безвозмездно передан в благотворительную организацию; пришедший в негодность подарок – уничтожен. Средства, вырученные от реализации или выкупа подарков, зачисляются в доход соответствующего бюджета.

За несоблюдение требований об уведомлении и сдаче подарка, полученного на официальном мероприятии в связи с исполнением должностных обязанностей, чиновник должен быть привлечён к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за несоблюдение ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции.