Кушнарев знает формулу, как сделать Украину ”одноцветной”

Партия регионов выступает за введение «мягкого федерализма» в Украине. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава избирательного штаба Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ.

"У нас есть понимание или формула того, как объединить Украину, сделать ее одноцветной. Не знаю, насколько ее готовы обсуждать наши оппоненты. Речь идет о мягком федерализме или европейском регионализме, широко распространенном в Европе", - сказал он. Пока же, заявляет Е.КУШНАРЁВ, федерализм в Украине превратился в ругательное слово, а усилиями политтехнологов его связали с противоположным понятием - "сепаратизм".

"Когда люди на востоке Украины поймут, что в культурной сфере никто не сомневается в их праве использовать русский язык, а на западе осознают, что никто никогда не придет и не будет им навязывать русский язык в качестве второго государственного, то только радикалы будут продолжать паразитировать на этой теме", - заявил Е.КУШНАРЁВ.

"При этом, - подчеркнул руководитель избирательного штаба Партии регионов, - украинский язык должен остаться государственным. Это никто не ставит под сомнение".