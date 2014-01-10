В Канаде собрали два детских Евромайдана (видео)

Первую акцию провел Союз украинской молодежи в Эдмонтоне, сообщает портал украинской диаспоры VIDIA.

Свою поддержку украинским протестующим выразили также участники украинской двуязычной программы в Шервуд Парке.

Дети пели гимн Украины, выкрикивали "Мы с тобой, Украина", "Слава Украине - героям слава", "Кто не скачет - тот не с нами", "Кто не скачет - тот не наш".