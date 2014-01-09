В воскресение Евромайдан опять соберет Народное вече

В воскресенье, 12 января, на Майдане Незалежности в Киеве состоится Народное вече.

Как сообщает сайт “Батькивщины”, первое в новом году вече традиционно начнется в 12.00.

Читайте также: Азаров: Евромайдан не добьется отставки Януковича

Во время вече запланированы выступления лидеров оппозиции, общественных деятелей. Планируется, что со сцены будет объявлен план действий Майдана на ближайшее время.

После митинга состоится концерт при участии Тараса Чубая, Ивана Ганзеры, Алексея Мочанова, групп Madheads, «Мандры», «Атмосфера».