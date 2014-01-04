Завтра еженедельное Народное вече на Майдане не состоится - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления заявил комендант Майдана народный депутат Андрей Парубий.

«Мы завтра не собираем митинга, как такового, учитывая, что завтра предпраздничный день, многие люди находятся по домам, готовятся к Рождеству. Но тем не менее, лидеры объединения «Майдан», лидеры политических партий, общественных организаций будут на Майдане, и они расскажут о наших планах», - сказал Парубий.

По теме: Оппозиция рассказала, зачем опять созывает Народное вече

Также он рассказал, что сегодня на заседании Совета Всеукраинского объединения «Майдан» было сформировано 8 региональных организаций «Майдана».

«Мы выделили 8 областей, по которым нет никаких вопросов, - это преимущественно области центральной и восточной Украины, и мы утвердили инициативные группы в этих областях, которые начнут работу над созданием региональных организаций ВО «Майдан», - отметил народный депутат.