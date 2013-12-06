Азаров: Евромайдан не добьется отставки Януковича

Об этом он заявил в интервью ряду иностранных СМИ, сообщает ТСН.

"Против чего протестуете? Вы требуете разобраться в действиях правоохранительных структур? Мы сказали: мы согласны. Давайте вместе будем разбираться. Мы публично об этом сказали. Вы хотите отставки президента? Ну, этого не будет. Это противоречит нашей Конституции", - заявил премьер.

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"Вы хотели отставки правительства? Ну, пожалуйста, вы вынесли этот вопрос на парламент. Этот вопрос по всей процедуре был рассмотрен парламентом, и правительство получило вотум доверия", - сказал он.

По его словам, многомиллионные демонстрации проходили в Италии, в Греции, вносились проблемы доверия правительству в парламенты. И если правительство получало этим вотум доверия, он продолжал работать.

"Назовите мне хоть один пример в Европе, если бы под давлением какой-то манифестации правительство шло в отставку неконституционным путем. Все должно осуществляться конституционным способом", - добавил Азаров.

По его словам, "если трезво посмотреть, то трудно понять, какие сейчас требования стоят у представителей Евромайдана".

Однако, Азаров отметил, что правительство в любом случае готов обсуждать эти требования и готов к диалогу, но необходимо, безусловно, прекратить силовое противостояние.

Как известно, оппозиция и митингующие против власти, в том числе на Майдане Независимости в Киеве, неоднократно озвучивали свои требования, среди которых: отставка правительства Николая Азарова, досрочные перевыборы президента и Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 8 декабря, оппозиция созывает украинцев на Евромайдан на народное вече. В соцсетях воскресный митинг уже назвали "Марш миллиона украинцев".