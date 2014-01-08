Главное за день: обзор топ-новостей

Сенат США принял резолюцию в поддержку украинского народа

Сенат США принял резолюцию, выражающую поддержку украинскому народу в свете неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

МИД Украины, в свою очередь, расценивает принятие резолюции Сената США относительно Украины как проявление поддержки европейского выбора Украины и ее демократического развития.

Украинский авторынок в 2013 году сократился почти на 5%

Автомобильный рынок Украины, включая объем регистраций сделок с легковыми и коммерческими автомобилями, в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократился на 4,5% - до 346,746 тыс. единиц.

Генпрокуратура нашла подозреваемого в превышении полномочий при разгоне Евромайдана

Руководителю одного из управлений ГУ МВД в г. Киеве объявлено о подозрении в превышении должностных полномочий, то есть в умышленном совершении должностным лицом действий, которые выходят за пределы предоставленных ему полномочий во время событий, произошедших 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности.

ФИФА решила провести Чемпионат мира 2022 года зимой

Чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, состоится в конце осени — начале зимы.

Правительство поручило органам власти пересмотреть тарифы на тепло для населения

Кабмин рекомендовал Нацкомиссии с 1 января пересмотреть тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение с учетом новых цен на газ, а центральным и местным органам власти - обеспечить снижение стоимости газа и теплоснабжения для населения.

МВФ повысит прогноз роста мировой экономики в ближайшие время

Международный валютный фонд (МВФ) намерен повысить прогноз роста мировой экономики в ближайшие три недели.

Украина с начала 2014 года приостановила импорт газа из Европы

Украина, которая 17 декабря 2013 года получила от своего главного поставщика природного газа - российской компании «Газпром» снижение его цены на треть, до 268,5 долл. за 1 тысячу кубометров, с 1 января 2014 года не осуществляет закупки газа на рынках Европы.

Блохина признали лучшим клубным тренером Украины

Главный тренер киевской футбольной команды "Динамо" Олег Блохин признан лучшим украинским клубным тренером по версии Football coach world ranking.

А Мануэль Нойер, голкипер мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу, признан лучшим вратарем мира 2013 года.

Сирийские исламисты призвали уничтожать других повстанцев

В Сирии радикалы из группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ISIL) призвали к уничтожению всех остальных повстанцев.