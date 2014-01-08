Сенат США принял резолюцию в поддержку украинского народа

Об этом сообщил посол США в Украине Джеффри Пайетт в своем Твиттере.

"Прошлой ночью Сенат США принял резолюцию о поддержке украинского народа", - говорится в сообщении.

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В частности, в тексте резолюции сенат США выразил поддержку народу Украины, призвал лидеров Соединенных Штатов и Европейского Союза к активной работе над решением политического кризиса в Украине, призвал украинцев продолжать избегать насилия и "языка ненависти" антисемитского или иного характера, призвал власти Украины отказаться от использования силы против мирных демонстрантов, осудил ее использование 30 ноября, 1 и 11 декабря, а также напомнил украинским властям о возможности применения к ее представителям санкций в случае повторения таких действий.