Правительство поручило органам власти пересмотреть тарифы на тепло для населения

Соответствующее поручение содержится в постановлении Кабмина №951 от 30 декабря 2013 года.

Кроме того, данным постановлением Кабмин рекомендовал Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), снизить тарифы на газ для некоторых категорий потребителей, что комиссия и сделала 30 декабря 2013 года.

В документе также указано, что НКРЭ, при регулярном пересмотре предельных цен на газ, будет учитывать не только курс гривни к доллару, но и средневзвешенную цену импортного газа.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2013 года НКРЭ, в связи со снижением цены на импортируемый из России газ на треть до уровня 268,5 долл. за тысячу кубометров, приняла решение снизить с 1 января 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 10% - до 3113 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 29%, до 2448 грн за тысячу кубометров.

Уже 31 декабря Нацкомуслуг приняла решение с 1 января 2014 года снизить тарифы на теплоснабжение для бюджетных организаций в среднем на 22% - до 599 грн за Гкал, а для коммерческих организаций - на 12% - до 683 грн за Гкал.

При этом глава Нацкомуслуг Валерий Саратов утверждал, что оснований для пересмотра тарифов на услуги по теплоснабжению для населения нет, так как при расчете тарифов на тепловую энергию, которая предназначена для нужд населения, используется стоимость природного газа украинской добычи.