Украинские пограничники задержали 11 нелегалов из Сирии

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, в частности, на Закарпатье задержано сразу восемь граждан этой страны. Нарушителей заметили при помощи тепловизора пограничники отдела «Саловка» Чопского отряда.

Группа реагирования со служебной собакой догнала и остановила неизвестных в 40 метрах от границы на берегу реки Тиса. Трое мужчин, женщина, двое детей 11-ти, 12-ти, и двое 15-ти лет намеревались пересечь границу на резиновой лодке. У путешественников не было при себе никаких документов, а правоохранителям они сообщили, что являются гражданами Сирии.

Еще один нарушитель, гражданин Сирии, который пытался пересечь украинско-польскую границу, остановили пограничники отдела «Рава-Русская» Львовского отряда. Мужчина не отрицал, что хотел попасть в Польшу, а затем во Францию.

Также граждан Сирии, которые пытались пересечь государственную границу по поддельным документам в пункте пропуска, выявили пограничники в прошлую субботу в аэропорту «Борисполь». Двое сирийцев собирались улететь в Цюрих и Вену с поддельными паспортами граждан Швейцарии и Дании. Выявленных правонарушителей отправили обратными рейсами в Стамбул, откуда они прибыли, отметили в пограничной службе.