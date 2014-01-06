Милиция будет расследовать причины взрыва внедорожника в Киеве
Милиция открыла уголовное производство по факту взрыва автомобиля в Дарницком районе Киева сегодня утром.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве, уголовное производство открыто по ст. 194 (преднамеренное повреждение или уничтожение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.
Данные о нем внесены в Единый реестр досудебных расследований
В главке милиции также сообщили, что взорванный автомобиль Suzuki Grand Vitara принадлежит женщине - частному предпринимателю.
На месте происшествия взрывотехники не обнаружили никаких веществ, которые бы могли привести к взрыву, поэтому автомобиль для детальной экспертизы отправлен в экспертно-криминалистический центр.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в 7.45 на улице Вишняковской в Дарницком районе столицы взорвался автомобиль.
По данным милиции, никто не пострадал.