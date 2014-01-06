Милиция будет расследовать причины взрыва внедорожника в Киеве

15:55, 06 января 2014
Политика
2990 0

Милиция открыла уголовное производство по факту взрыва автомобиля в Дарницком районе Киева сегодня утром.  

Фото : Вконтакте, Александра Рожко

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве, уголовное производство открыто по ст. 194 (преднамеренное повреждение или уничтожение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

Данные о нем внесены в Единый реестр досудебных расследований

В главке милиции также сообщили, что взорванный автомобиль Suzuki Grand Vitara принадлежит женщине - частному предпринимателю.

На месте происшествия взрывотехники не обнаружили никаких веществ, которые бы могли привести к взрыву, поэтому автомобиль для детальной экспертизы отправлен в экспертно-криминалистический центр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в 7.45 на улице Вишняковской в Дарницком районе столицы взорвался автомобиль.

По данным милиции, никто не пострадал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter