Милиция будет расследовать причины взрыва внедорожника в Киеве

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве, уголовное производство открыто по ст. 194 (преднамеренное повреждение или уничтожение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

Данные о нем внесены в Единый реестр досудебных расследований

В главке милиции также сообщили, что взорванный автомобиль Suzuki Grand Vitara принадлежит женщине - частному предпринимателю.

На месте происшествия взрывотехники не обнаружили никаких веществ, которые бы могли привести к взрыву, поэтому автомобиль для детальной экспертизы отправлен в экспертно-криминалистический центр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в 7.45 на улице Вишняковской в Дарницком районе столицы взорвался автомобиль.

По данным милиции, никто не пострадал.