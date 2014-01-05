В Черкасской области жертвами ДТП стали четыре человека

Водитель и трое пассажиров (16, 17 и 20 лет), местные жители, от полученных травм погибли на месте происшествия, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: В Украине за сутки в ДТП погибли 18 человек

На месте ДТП спасатели с помощью специального оборудования провели деблокирование из автомобиля тела одного из погибших.