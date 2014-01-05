В Черкасской области жертвами ДТП стали четыре человека

10:28, 05 января 2014
Политика
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Сегодня около 2.40 в с. Русская Поляна Черкасской области 19-летний водитель автомобиля Opel Omega не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево.

Четыре человека погибли на месте / Фото: ТСН

Водитель и трое пассажиров (16, 17 и 20 лет), местные жители, от полученных травм погибли на месте происшествия, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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На месте ДТП спасатели с помощью специального оборудования провели деблокирование из автомобиля тела одного из погибших.

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