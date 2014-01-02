В Украине за сутки в ДТП погибли 18 человек

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, зафиксированы также 482 случая вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

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«За прошедшие сутки в органы внутренних дел поступили 14673 заявления и сообщения граждан о правонарушениях, из них 2614 происшествий – с признаками уголовных преступлений», - говорится в сообщении министерства.

Ранее специалисты Государственной службы Украины предупредили, что в целом по Украине погодные условия остаются сложными. В утренние и вечерние часы ожидается туман, видимость от 200 до 500 метров, на дорогах гололедица.