В Украине за сутки в ДТП погибли 18 человек
12:01, 02 января 2014Общество
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В Украине по состоянию на 2 января зафиксированы 345 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали 18 человек
В ДТП за сутки погибло 18 человек
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.
Как отмечается, зафиксированы также 482 случая вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
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«За прошедшие сутки в органы внутренних дел поступили 14673 заявления и сообщения граждан о правонарушениях, из них 2614 происшествий – с признаками уголовных преступлений», - говорится в сообщении министерства.
Ранее специалисты Государственной службы Украины предупредили, что в целом по Украине погодные условия остаются сложными. В утренние и вечерние часы ожидается туман, видимость от 200 до 500 метров, на дорогах гололедица.
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