Активисты Евромайдана сегодня будут пикетировать столичную ГАИ

«В 13:30 мы отправимся к их помещению, чтобы сказать, что их действия незаконные», – сказал Парубий, которого цитирует Радио «Свобода».

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Как сообщал УНИАН, 2 января народный депутат от «УДАРа» Сергей Аверченко заявил, что Госавтоинспекция отслеживает водителей, которые поддерживают Евромайдан и 29 декабря принимали участие в автопробеге к резиденции «Межигорье».

Во время брифинга в Штабе национального сопротивления Аверченко отметил, что ГАИ «продолжает блокировать машины, которые везут в палаточный городок вещи, а также мусороуборочные машины и другой технический транспорт».