Активисты Евромайдана сегодня будут пикетировать столичную ГАИ
10:54, 03 января 2014Политика
2161 0
Активисты Евромайдана сегодня будут пикетировать офис столичного подразделения Госавтоинспекции. Об этом в эфире hromadske.tv сообщил депутат Верховной Рады Андрей Парубий.
Евромайдан будет пикетировать здание ГАИ
«В 13:30 мы отправимся к их помещению, чтобы сказать, что их действия незаконные», – сказал Парубий, которого цитирует Радио «Свобода».
Читайте также: Оппозиция обвиняет ГАИ в незаконном сборе информации о евромайдановцах
Как сообщал УНИАН, 2 января народный депутат от «УДАРа» Сергей Аверченко заявил, что Госавтоинспекция отслеживает водителей, которые поддерживают Евромайдан и 29 декабря принимали участие в автопробеге к резиденции «Межигорье».
Во время брифинга в Штабе национального сопротивления Аверченко отметил, что ГАИ «продолжает блокировать машины, которые везут в палаточный городок вещи, а также мусороуборочные машины и другой технический транспорт».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter