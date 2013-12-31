Оппозиция обвиняет ГАИ в незаконном сборе информации о евромайдановцах

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении партии "УДАР".

«В Штаб национального сопротивления поступает информация, что работники ГАИ без законных на то оснований останавливают автотранспорт, который перевозит граждан Украины в Киев для участия в Евромайдане, и, ссылаясь на данное им распоряжение, собирают персональные данные перевозчиков», - говорится в заявлении.

В частности, отмечают в партии, указанные факты имели место в ночь на 31 декабря.

«Усматривается, что это дежурный шаг власти, направленный на «самосохранение» и препятствование проведению любых мирных протестов. Очевидно, в дальнейшем следует ожидать репрессий по отношению к автоперевозчикам, которые, несмотря на системные запугивания, все еще осмеливаются везти людей на Евромайдан», - заявляют в партии.

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В «УДАРе» напоминают, что Конституцией Украины гарантируется свобода передвижения, право граждан собираться мирно и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации. В то же время, не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о человеке без его согласия.

В партии отмечают, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании и в пределах полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины. «Осуществление давления, угроз участникам мирного протеста и их близким родственникам, инициирование уголовных дел – стандартные методы борьбы власти со своим народом с целью запугать, задушить свободный дух и не допустить граждан Украины к управлению своей страной», - заявляют в «УДАРе».