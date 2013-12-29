Митингующие повредили ворота Медведчука и поехали в Кончу Заспу к Азарову
18:14, 29 декабря 2013Политика
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Участники Евромайдана и Автомайдана, устроив акцию у дома Виктора Медведчука, расположенного в 5 километрах от президентской резиденции «Межигорье», повредили ворота и исписали забор.
Фото: Валерии Кондратовой
Как передает корреспондент УНИАН , митингующие сначала били ногами в ворота, а затем им удалось отогнуть нижнюю часть металлических ворот. От дальнейшего их разрушения митингующих сдержали народные депутаты.
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Оставив надписи на заборе: « Медведчук - гнида», «Дворцы - детям», учасники акции устроили салют.
После этого Автомайдан отправился на Кончу Заспу к жилищу премьер - министра Николая Азарова.
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