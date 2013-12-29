Митинг оппозиции переместился от Межигорья к жилищу Медведчука
17:21, 29 декабря 2013Политика
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Митинг участников Евромайдана и Автомайдана переместился от резиденции Президента Украины Виктора Януковича в Межигорье к жилищу Виктора Медведчука, расположенного в 5 километрах в сторону Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен митингующих бьют ногами в ворота и забор и выкрикивают « Медведчук - кремлевская шестерка».
Правоохранителей по периметру и с внешней стороны жилища не видно.
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Сейчас возле дома Медведчука собралось около сотни автомобилей и несколько сотен митингующих. Однако люди продолжают прибывать.
Как сообщал УНИАН, сегодня вблизи президентской резиденции состоялся митинг с участием лидеров оппозиции Олега Тягнибока, Виталия Кличко и Арсения Яценюка.
На нем отмечалось, что если Янукович не выполнит требований Майдана, то митинг под Межигорьем станет постоянно действующим.
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