На Майдане Незалежности началось Народное вече

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на Майдане уже собралось свыше десяти тысяч человек. Люди с желто-голубыми лентами и флагами Украины и Европейского Союза продолжают прибывать на Майдан Незалежности.

Читайте также: Участники Автомайдана планируют посетить резиденции Януковича, Азарова и Рыбака

Между тем на Европейской площади несколько десятков автомобилей собралось для проведения автомайдана. Они планируют сегодня посетить резиденцию Президента Украины, Председателя Верховной Рады и премьер-министра.