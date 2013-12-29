На Майдане Незалежности началось Народное вече
12:27, 29 декабря 2013Политика
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На Майдане Незалежности в Киеве началось Народное вече «Солидарность против террора».
На Майдане началось народное вече
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на Майдане уже собралось свыше десяти тысяч человек. Люди с желто-голубыми лентами и флагами Украины и Европейского Союза продолжают прибывать на Майдан Незалежности.
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Между тем на Европейской площади несколько десятков автомобилей собралось для проведения автомайдана. Они планируют сегодня посетить резиденцию Президента Украины, Председателя Верховной Рады и премьер-министра.
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