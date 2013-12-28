В Харькове на Евромайдане Луценко с женой облили зеленкой

В Харькове на Евромайдане оппозиционного политика Юрия Луценко и его жену, народного депутата Ирину Луценко облили зеленкой.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел на площадке перед памятником Шевченко, где ежедневно проходит местный Евромайдан.

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Луценко с женой сначала облила женщина, а еще через несколько минут попытку облить оппозиционных политиков повторил мужчина. Обоих нападавших задержали милиционеры.

Люди, которые были на месте, начали требовать от работников милиции на месте составить протокол. Участники харьковского Евромайдана даже попытались прорваться к нападавшим. Произошло несколько столкновений.