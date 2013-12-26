Следствие дополнило квалификацию преступления, совершенного против Чорновол - МВД

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины, вместе с ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) открыто производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. По предварительным данным милиции, Чорновил ехала в собственном авто, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Президент Виктор Янукович поручил правоохранителям срочно принять все необходимые меры для расследования избиения Чорновол.

Министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил, что установлены три человека, которые причастны к нападению, двое из них задержаны.