Донецкий облсовет призвал оппозицию, как и ПР, свернуть акции на Майданах до Нового года

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление на сегодняшней 27-й сессии Донецкого облсовета зачитал руководитель фракции Партии регионов в облсовете Николай Загоруйко.

В документе говорится: «Уходящий год был непростым, политическое противостояние в Киеве вновь раскололо страну, но благодаря усилиям Президента страны Виктора Януковича все попытки оппозиции толкнуть общество за грани гражданского конфликта, в который раз позорно провалились».

Депутаты Донецкого областного совета от Партии регионов призвали оппозиционных политиков «проявить мудрость и помнить, что Украина - наш единый дом».

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«Не провоцируйте конфликты и противостояние в следующем году. Партия регионов уже сделала жест доброй воли, свернув свою бессрочную акцию в Мариинском парке столицы. Мы призываем сделать тоже самое и наших оппонентов», - сказано в заявлении.

Также депутаты попросили оппозиционеров «посвятить праздник Нового года своим семьям». «Хватит сеять зерна ненависти в общество. Давайте войдем в Новый 2014 год без Майданов. Эту страницу нашей истории нужно скорее перевернуть, начать нашу жизнь с нового чистого листа, без взаимных оскорблений и претензий», - говорится в заявлении.

Присутствующие на сессии депутаты облсовета поддержали данное обращение.