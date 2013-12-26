Яндекс рассказал о новогодних запросах украинцев

За первые три недели декабря украинцы задали Яндексу более миллиона запросов на тему Нового года. Основной вопрос – подготовка к праздникам.

Пользователи искали подарки (что подарить подруге на новый год), выбирали новогодние наряды (в чем встречать новый год лошади 2014) и интересовались осоставе новогоднего меню (новогодние салаты 2014 с фото, рецепты).

Отмечается, накануне праздников – количество поисковых запросов со словом “рецепт” резко вырастает в последнюю неделю декабря. Кроме этого, Яндекс составил рейтинг блюд новогоднего стола и алкогольных напитков, интерес к которым взлетел среди украинцев в декабре.

Топ -5 блюд: торт "Наполеон", салат "Мимоза", печеночный торт, салат "Цезарь" и торт "Медовик".

Топ -5 алкогольных напитков: игристое вино, текила, вино, ликер, абсент.

Кроме этого, украинцы спрашивали и о новогодних костюмах. По информации Яндекса, на первом месте среди запросов и новогодних костюмах вышел снеговик, затем - гном, снежинка, Снегурочка, Дед Мороз.

Кроме этого, про Новый год украинские пользователи Яндекса спрашивали и такое :"доченька будет бусинкой на новый год какой надеть наряд", "новогодние песни например как нюша - новый год", "как загадывать желание на новый год чтоб оно сбылось","на что прикрепить дождик новогодний","как отпраздновать новый год чтобы было весело", "новогодний вопрос по каким признакам можно узнать деда мороза", "что приготовить на новый год когда недорого и вкусно", "статья о том как можно отдыхать без алкоголя на новый год", "в чем встречать новый год близнецам - петухам", "костюм зайчика для мальчика от модельеров","новорічний костюм попелюшка купити оптом".