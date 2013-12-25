Янукович завтра проведет заседание Совета регионов

В четверг, 26 декабря, под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Совета регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседания начнется в 11.30 в Администрации Президента (ул. Банковая, 11). По завершении заседания (ориентировочно в 13:00) состоится брифинг.

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