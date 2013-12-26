Путин в десятый раз стал политиком года в России

Политиком года в 2013 году вновь стал президент России Владимир Путин, на втором месте по популярности — глава Минобороны Сергей Шойгу, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, политиком года 44% опрошенных назвали Владимира Путина. На втором месте — Сергей Шойгу (8%), замыкает тройку глава МИД РФ Сергей Лавров.

Федоров отметил, что в прошлом году Путин также возглавлял рейтинг политиков года и набрал 54%. На втором месте был премьер Дмитрий Медведев (16%), на третьем — Шойгу (13%).

"Падение интереса к выборам, федеральных выборов не было в этом году, повестки дня, что нам надо определиться, как нам дальше жить, не было… поэтому снижение рейтинга у всех политиков", — пояснил на пресс-конференции в Федоров.