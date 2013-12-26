На Тернопольщине начато расследование пожара в местном офисе Партии регионов

В Тернопольской области милиция начала расследование факта пожара в офисе теребовлянской районной организации Партии регионов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, сообщение о пожаре в Теребовлянский райотдел внутренних дел от диспетчера службы чрезвычайных ситуаций поступило вчера, 25 декабря.

Было установлено, что в одном из кабинетов помещения ОАО «Укртелеком», которое арендует теребовлянская районная организация Партии регионов, огонь уничтожил технику и мебель.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований.

Причину пожара правоохранители устанавливают.

По данным спасателей, пожар они тушили 30 минут.

Офис Партии регионов Теребовли расположен в центре города.