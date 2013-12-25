Крашкова: Виновные не должны остаться безнаказанными в ситуации с Чорновол

В сообщении, которым располагает УНИАН о, Крашкова частности отметила о, что «к сожалению, последние события свидетельствуют, что в Украине уже стало обычным нападать, убивать, насиловать женщин. Событие, которое произошло с Татьяной Черновол, является тому прямым доказательством».

Она также добавила, что обидно, но приходится констатировать, что есть мужчины-нелюди, которые, выполняя преступные приказы таких же нелюдей, пытались запугать или лишить жизни молодую женщину, журналиста-профессионала.

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«Издевательства, унижения, беспомощности, безысходности, что переживает сегодня Татьяна, мне до боли понятны, ведь такую ситуацию пережила я этим летом, - отметила Крашкова, - Я хорошо знаю, что такое общественная моральная поддержка, благодаря которой я выжила».

Она также сообщила, что до сих пор получает письма со всех уголков Украины, которые давали и продолжают давать ей новые силы во время лечения и в судебном процессе.

«Именно в тяжелый для Татьяны час хочу чистосердечно от всех женщин Украины морально поддержать Татьяну Черновол. Прошу, Таня, держись! Мы с тобой», - завершила свое сообщение Крашкова.

Как сообщал УНИАН, 7 июня 29-летняя жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан в Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

29 ноября Первомайский горрайонный суд Николаевской области приговорил четырех подсудимых по делу об избиении и изнасиловании жительницы Врадиевки Ирины Крашковой срокам заключения от 5 до 15 лет.

Капитана милиции Евгения Дрыжака за совершение разбоя, изнасилования и убийства жительницы Врадиевки Ирины Крашковой, а также служебные преступления и хранение наркотиков, суд приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества, лишения специального звания ”капитан” и штрафа в сумме 10 тыс грн. Лейтенанта милиции Дмитрия Полищука за преступления против Крашковой и служебные преступления - до 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества и лишения специального звания ”лейтенант”. Егерь Сергей Рабиненко осужден за разбой и покушение на убийство Крашковой - до 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, экс-заместителя начальника Врадиевского райотдела милиции майора Михаила Кудринская за укрывательство тяжкого преступления и превышение власти суд лишил звания ”майор” и приговорил к 5 годам тюрьмы и присудил выплатить штраф в размере 10 тыс. грн в пользу государства.

Иск прокуратуры о взыскании 10,581 тыс. грн, потраченных на лечение, суд решил полностью удовлетворить, а иски о взыскании материального и морального вреда удовлетворить частично и солидарно взыскать с трех подсудимых 6,789 тыс. грн материального ущерба и морального вреда - по 150 тыс. грн с Полищука и Дрыжака , и 100 тыс. грн - с Рабиненка.