Посольство ЕС в Украине обеспокоено нападением на Татьяну Чорновол

Соответствующее заявление размещено на странице представительства в Facebook.

”Представительство ЕС в Украине внимательно и с беспокойством наблюдает за ростом давления на активистов гражданского общества, политических лидеров и журналистов, которые принимают участие в мирных протестах в Киеве и по всей стране в поддержку ассоциации Украины и ЕС и основных прав и свобод. Из разных городов поступают сообщения о запугивании, насилии и сомнительные обвинения. Вчерашнее жестокое избиение журналистки и активистки Татьяны Чорновол является к сожалению только свежим примером из многих подобных случаев, вызывающих обеспокоенность”, - говорится в заявлении.

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Также европейские дипломаты заявили, что ”приняли во внимание немедленный призыв Президента Януковича провести расследование дела Татьяны Чорновол”.

И что они надеются на ”всестороннее расследование данного дела и всех других дел, связанных с запугиванием и насилием, на основе имеющихся доказательств и свидетельств, вызывающих доверие”.

Также в представительстве ЕС считают, что должны быть привлечены к ответственности виновные в противоправных действиях, поскольку ”бездействие власти или отсутствие результатов расследования грозит подорвать доверие общественности к способности государства защищать своих граждан”.