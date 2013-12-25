Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поприветствовал Евромайдан (видео)
19:40, 25 декабря 2013Политика
2206 0
Чемпион мира по шахматам и российский оппозиционный политик Гарри Каспаров в своем видеоприветствии участникам любительского кубка Евромайдана по шахматам заявил, что верит в победу Евромайдана
Свое обращение он разместил в YouTube.
«Майдан стал общим названием для всех в мире, кто борется за свободу. Ваша решительность отстаивать честь и достоинство, свои политические права стали примером для всех. Успех в шахматах обеспечивает грамотный сплав стратегии и тактики. Продуманная стратегия и хорошо рассчитанная тактика – важный компонент успеха», - сказал шахматист.
По теме: Каспаров решил не возвращаться в Россию
«Я верю в железный характер Майдана, я верю в вашу несокрушимую волю к победе. Я хочу еще раз приветствовать участников турнира словами «За вашу и нашу победу!», - отметил Каспаров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter