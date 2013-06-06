Каспаров решил не возвращаться в Россию

Как сообщает Лента.ру, на пресс-конференции, которая проводилась в Женеве, Каспаров объяснил, что опасается преследования со стороны российских властей.

«Я ездил туда и обратно вплоть до конца февраля, когда стало ясно, продолжающееся расследование деятельности политических активистов может коснуться и меня, — заявил Каспаров. — Теперь я серьезно сомневаюсь, что по возвращении в Москву мне удастся выехать обратно. Так что на некоторое время я от возвращения в Россию воздержусь».

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Ранее, в апреле, политик заявлял, что слухи о его эмиграции являются преувеличением.

Семья бывшего чемпиона мира по шахматам большую часть времени проводит в США. В 2009 году сообщалось, что Каспаров купил апартаменты в Нью-Йорке.