Каспаров решил не возвращаться в Россию
Политический деятель и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров принял решение эмигрировать из России.
Как сообщает Лента.ру, на пресс-конференции, которая проводилась в Женеве, Каспаров объяснил, что опасается преследования со стороны российских властей.
«Я ездил туда и обратно вплоть до конца февраля, когда стало ясно, продолжающееся расследование деятельности политических активистов может коснуться и меня, — заявил Каспаров. — Теперь я серьезно сомневаюсь, что по возвращении в Москву мне удастся выехать обратно. Так что на некоторое время я от возвращения в Россию воздержусь».
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Ранее, в апреле, политик заявлял, что слухи о его эмиграции являются преувеличением.
Семья бывшего чемпиона мира по шахматам большую часть времени проводит в США. В 2009 году сообщалось, что Каспаров купил апартаменты в Нью-Йорке.