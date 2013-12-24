Главное за день: обзор топ-новостей

Эдвард Сноуден заявил, что его миссия выполнена

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, который разоблачил программы массового слежения Агентства национальной безопасности США и другую разведывательную информацию, в интервью изданию Washington Post заявил, что его миссия выполнена. "Для меня, в смысле личного удовлетворения, миссия уже завершена. Я уже победил. Как только журналисты смогли работать (с предоставленными им документами), все, что я пытался делать, было признано значимым. Помните: я не хотел изменить общество. Я хотел дать обществу шанс изменить себя", - заявил Сноуден.

Герега закрыла сессию Киевсовета через 10 минут после открытия

Секретарь Киевсовета Галина Герега закрыла сегодняшнюю сессию Киевсовета через 10 минут после открытия. После этого в зале прозвучал гимн и Герега без комментариев покинула зал, где проходило заседание. Представителей СМИ пригласили на брифинг. В зал, где проводилось заседание, зашли около 20 народных депутатов от "Свободы" и "Батькивщины".

Они требовали объяснить, почему их не пускали на заседание. Трибуна, на которой находилась Герега, была окружена представителями СМИ и народными депутатами. По словам народного депутата от ВО «Свобода» Андрея Ильенко, «нелегитимное сборище людей, которые почему-то называют себя Киевским городским советом, пытаются узурпировать власть в столице. Они проводят собрания, называя их сессиями городского совета, от имени киевлян. Однако все видим, что никакого городского совета в Киеве нет».

Депутаты не рассмотрели ни одного вопроса повестки дня. Они успели только взять за основу этот порядок.

На брифинге Герега заявила, что из-за срыва сессии Киевсовета бюджетники не получат муниципальные надбавки, а "Киевпастранс" останется без зарплат.

Саакашвили и еще 35 иностранцам запретили въезд в Украину - СМИ

Народный депутат от Партии регионов Олег Царев утверждает, что МИД и СБУ удовлетворили его запрос о запрете въезда в Украину 36 человек, среди которых - бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, граждане США и стран Евросоюза. В то же время в МИД заявили, что еще не рассматривали предложение Царева.

Украина получила первые $ 3 млрд российского кредита

Россия приобрела первый транш украинских суверенных облигаций на сумму $ 3 млрд. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой правительства Украины Николаем Азаровым.

"Вчера по моему поручению и на основании подписанных документов нами был приобретен первый транш суверенных облигаций на сумму $ 3 млрд, и вчера они пошли в центральный банк Украины", - сказал Медведев.

Украинцы должны российским банкам $ 11 млрд

Объем требований банков РФ к резидентам Украины на 1 июля текущего года составил 11 миллиардов долларов, что не является существенным для стабильности банковской системы.

Украинцы тратят на еду больше всех в Европе - исследование

Среднестатистическая украинская семья тратит более половины своих расходов на продукты питания. Во многом это обусловлено, прежде всего, невысокими средними доходами граждан.

Доля расходов на продукты питания в странах с обеспеченным населением и высоким уровнем жизни, как правило, низкая и составляет 10-15% от расходов семей, обращают внимание исследователи. Все другие расходы осуществляются на досуг, путешествия, коммуникации, хорошую медицину и образование, технику и одежду.

В Украине ввели новые номерные знаки для автомобилей

В декабре 2013 Министерство юстиции утвердило прошлогодний гост на номерные знаки для легкового транспорта, последние дополнения к ДСТУ 4278:2012 были согласованы и утверждены буквально несколько дней назад.

Янукович увидел в Евромайдане стремление людей к лучшей жизни

По словам Президента, необходимость защиты интересов и решения проблемных экономических вопросов стали причиной отсрочки подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и именно это решение правительства стало толчком к созданию Евромайдана.

Вместе с тем он отметил, что недостатком в этом процессе была недостаточная информационная политика, поскольку людям несвоевременно объясняли позицию власти по отстаиванию национальных интересов.

В больнице умер мужчина, избитый правоохранителями за Евромайдан в Киеве

"Со словами" как нам надоел ваш Майдан "трое беркутовцев" жестоко избили Павла и оставили на улице. Он сам добрался домой. Жена вызвала скорую. Приехали, предложили везти в больницу. Павел отказался, потому что дорого, думал обойдется. Но не обошлось. Через два дня он умер в реанимации 12 больницы на Подвысоцкого. В больницу пришел капитан Шевченковского РОВД, потому что в истории болезни было записано - избит на Майдане. Взял показания у жены Леси. Она рассказала обо всех обстоятельствах смерти. Тело направили на судмедэкспертизу", - заявил Сергей Сиротенко в Facebook. В милиции эту информацию опровергли, заявив, что мужчина умер от пневмонии. Вместе с тем источники УНИАН в правоохранительных органах сообщили, что мужчину бил не «Беркут», а работники частной охранной фирмы.