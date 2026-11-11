В Украине построят новое социальное жилье для переселенцев: Рада приняла важное решение

На проект будет выделено 100 млн евро в виде кредитов и грантов от Европейского инвестиционного банка.

В Украине планируют построить социальное жилье для внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий населения.

Как сообщает корреспондент УНИАН, парламент ратифицировал соответствующее соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Это решение поддержали 296 народных депутатов.

Согласно документу, предполагается привлечение 50 млн евро в виде кредита и 50 млн евро в виде гранта от ЕИБ. Эти средства будут направлены на развитие системы социального жилья.

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Министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин в Facebook сообщил, что таким образом более 1500 семей получат жилье, а в пилотных общинах будет построено 13–15 многоквартирных домов.

Согласно финансово-экономическим расчетам, в 2028 году планируется построить 300 квартир (общая площадь жилья – 16 500 кв. м), в 2029 году – ещё 840 (46 200 кв. м), а в 2030 году – 360 квартир (19 800 кв. м). Средняя площадь одной квартиры составит 55 квадратных метров.

Общая стоимость проекта составляет 100 млн евро. Его будут финансировать за счёт кредитных и грантовых средств Европейского инвестиционного банка, а также за счёт софинансирования из местных бюджетов.

В целом реализация программы продлится с 2026 по 2030 год. Жилье предназначено для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), малообеспеченных домохозяйств и других уязвимых групп населения, а также представителей критически важных профессий.

Жилье для украинцев – главные новости

В начале 2026 года стало известно, что в Украине будут создавать в пустующих зданиях социальное жилье для переселенцев и тех, кто больше всего нуждается в социальной защите. Планировалось отобрать пустующие здания в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

В январе 2026 года парламент принял закон об основных принципах жилищной политики, который отменил в Украине Жилищный кодекс 1983 года и изменил советские правила функционирования жилищной сферы.

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