Бесплатный проезд в Киеве: нардеп объяснил, реально ли реализовать эту идею

Политик считает, что можно ввести бесплатный проезд в определенные часы.

Бесплатный проезд в наземном транспорте Киева стоило бы ввести в часы пик. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Он считает, что такая инициатива правильная, ведь "люди не могут добраться до работы, не могут по три часа доехать домой – это катастрофа".

"Меняют кучу транспорта, тратят кучу средств, а эффекта никакого нет. Цены подняли до 30 гривень: общественный транспорт, автобусы, трамваи, метро и прочее. Президент (президент Украины Владимир Зеленский, – УНИАН) говорит о наземном транспорте: "Давайте сделаем, организуем". Кличко (глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, – УНИАН) говорит: "Нет водителей". Почему нет? Потому что зарплата у водителя автобуса 30 тысяч гривень, от 20 до 40 могут доходить, а у водителя маршрутки – 50, 60, 70… Повысьте зарплаты – люди пойдут", – сказал парламентарий.

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По его мнению, хотя президент и говорит о бесплатном проезде в целом, но стоило бы установить определенные часы, когда он действовал бы.

"Бесплатный проезд в автобусе, чтобы люди доехали до работы, например, с 7 до 10 утра и, например, с 5 до 8 вечера, чтобы они вернулись домой", – отметил он.

При этом народный депутат считает, что воплотить эту идею в жизнь вполне реально.

Что касается того, когда может быть принято решение о бесплатном проезде и на какой срок, он заметил, что "всё зависит от того, как посчитает правительство, какую формулу оно предложит".

Проблема с транспортом в Киеве – последние новости

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подчеркнул, что метро в Киеве и в дальнейшем может останавливаться из-за проблем с электроснабжением во время масштабных отключений. По его словам, главная причина этого заключается в отсутствии собственной генерации электроэнергии в столице.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что правительство должно подготовить меры по обеспечению бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта в условиях сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр.

Так, он поручил премьер-министру Сергею Корецкому представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и обеспечить достаточный резерв автобусов для Киева.

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