В то же время Мединский заявил, что на встрече в Абу-Даби удалось приблизиться к достижению мира.

В России заявили о невозможности обмена территориями в рамках переговоров по прекращению войны в Украине. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский, сообщают росСМИ.

"Тема возможных обменов территориями периодически поднимается с разных сторон. Напомню историю. После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, о чем наш президент говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Российской Федерацией. Я не вижу никакой возможности обмена этими территориями", – заявил Мединский.

На вопрос российского пропагандиста о том, удалось ли сторонам приблизиться к достижению мира в ходе переговоров в Абу-Даби, Мединский ответил:

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"Мне кажется, да. Но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединённых Штатов, ну и от того, найдёт ли Европа здравый смысл. В любом случае, все те задачи, которые мы ставили, будут достигнуты".

Мирные переговоры: что известно

Напомним, член переговорной делегации от Украины Давид Арахамия после завершения трехсторонней встречи заявил о том, что стороны достигли "хорошего импульса", который позволит найти решение до наступления Нового года.

Мединский после трехсторонней встречи заявил, что в ходе нее стороны обменялись позициями и частично пришли к взаимопониманию. Он также отметил, что одной из ключевых тем этой встречи стала европейская система безопасности, которую нужно "лечить комплексно, потому что пластырем не обойдешься".

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