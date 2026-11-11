Два украинских города впервые получат международное сообщение: как будет курсировать поезд

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первый рейс, который запланирован на 20 ноября.

Житомир и Луцк впервые получат железнодорожное сообщение с Польшей благодаря новому маршруту поезда Киев – Холм. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

"В то время, когда враг пытается остановить логистику, "Укрзализныця" продолжает соединять города. Сегодня стартует продажа билетов на поезд № 123/124 Киев – Холм, который впервые обеспечит международное сообщение для Житомира и Луцка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет курсировать через день. В четные дни он будет отправляться из Киева в 18:48, останавливаться в Житомире в 21:38 и в Луцке в 04:22 и прибывать в Холм в 10:47. Там будет организована удобная пересадка на рейсы в Варшаву, Люблин и Познань.

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Из Холма поезд будет отправляться по нечетным числам в 17:15. Он будет останавливаться в Луцке в 01:00 и в Житомире в 08:20, а в Киев прибудет в 11:15.

В "Укрзализныце" добавили, что благодаря удобному расписанию поезд будет полезен и для путешествий по Украине – между областными центрами. Первый рейс запланирован на 20 ноября.

"Укрзализныця" – главные новости

5 ноября "Укрзализныця" объявила о запуске нового флагманского поезда "Ярослав Мудрый" по маршруту Киев – Перемышль, который отправляется из Киева в 20:12 и прибывает в Перемышль в 5:00. Из Перемышля он отправляется в 22:30, а в Киев прибывает в 9:15.

21 октября сообщалось, что УЗ запустила международный поезд из Киева и Днепра в польские города Холм и Перемышль. Сам поезд по расписанию отправляется из Киева в 21:48 и прибывает в Холм в 08:08.

С 16 октября в приложении УЗ появилась функция просмотра среднего количества эвакуационных остановок и задержек для выбранного поезда. В компании пояснили, что там взяли "усредненную статистику" за последние 10 суток, чтобы данные были максимально актуальными.

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