Пожар, разлив нефти и поврежденный ракетный корабль: СБУ рассказала об ударе по Усть-Луге

Кроме того, по всей видимости, были уничтожены российские боевые вертолеты.

Украина нанесла удар по портовой и нефтяной инфраструктуре России в порту Усть-Луга на Балтике, а также по ракетному кораблю "Буян-М". Об этом сообщила СБУ.

Отмечается, что в ночь на 11 ноября СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны "нанесла удар по важным объектам портовой, нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуры России в порту Усть-Луга Ленинградской области".

В ведомстве сообщили, что в терминале "Новатэк-Усть-Луга" беспилотники поразили несколько резервуаров объемом по 30 тыс. тонн каждый. Также произошел разлив нефтепродуктов.

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А в терминале "Усть-Луга Ойл" поврежден ряд резервуаров с нефтепродуктами. Там возник масштабный пожар. Кроме того, зафиксировано возгорание на терминале АО "Фактор" и на железнодорожной станции Лужская.

Сообщается, что основные повреждения пришлись на резервуарные парки, насосные станции, трубопроводы и инфраструктуру перевалки нефти и нефтепродуктов. На объектах продолжаются пожарно-спасательные работы.

Поражение ракетного корабля

Также в СБУ сообщили, что удалось осуществить операцию по поражению малого ракетного корабля проекта "Буян-М" "Наро-Фоминск". Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Оно было спущено на воду в 2022 году.

Проверяется также информация об уничтожении боевых вертолётов РФ.

Удар по порту Усть-Луга – что известно

Напомним, что в ночь на 11 ноября украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга, который является ключевым для россиян в Ленинградской области. Там возник масштабный пожар, который был виден даже с берегов Эстонии.

Добавим, что это крупный морской порт в Ленинградской области РФ на побережье Балтийского моря. Он является одним из ключевых российских экспортных узлов, через который перевозят нефть, нефтепродукты, уголь, удобрения и другие грузы. Порт имеет важное значение для внешней торговли России, в частности для экспорта энергоресурсов.

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