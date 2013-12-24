МИД рассмотрит предложение нардепа о запрете на въезд в Украину Саакашвили и 36 иностранцам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кожара сказал сегодня на пресс-конференции.

“Что касается господина Царева, то он народный депутат Украины, он вправе обращаться в государственные органы, предлагать. Насколько я знаю, он направил свой запрос, МИД его рассмотрит и даст ответ господину Цареву”, - сказал Кожара.

Отвечая на уточняющий вопрос, что именно будет рассматривать МИД, Кожара отметил: “Я его еще не видел (списка иностранцев, которым Царев предлагает запретить въезд в Украину - УНИАН), я прочитал об этом в Интернете». «Когда мы увидим - мы рассмотрим непосредственно запрос”, - сказал министр.

Кожара отметил, что в Украине существует закон о статусе иностранцев и лиц без гражданства и п.3 ст. 13 данного закона определяет перечень органов, которые принимают решение о запрете въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину.

По словам Кожары, к таким органам относится СБУ, Министерство внутренних дел, Государственная пограничная служба, Государственная служба миграционного контроля.

Кожара отметил, что в соответствии с данным законом, иностранцам и лицам без гражданства может быть отказано во въезде в Украину по соображениям национальной безопасности и обеспечения общественного порядка.

“Это не просто право, это их (соответствующих органов - УНИАН) обязанность соответствующим образом реагировать”, - сказал Кожара.

“Иностранным гражданам не разрешается в этой стране принимать участие в тех действиях, где нарушаются законы и в действиях, которые составляют опасность национальным интересам Украины”, - добавил Кожара.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на газету "КоммерсантЪ-Украина", народный депутат от Партии регионов Олег Царев утверждает, что МИД и СБУ удовлетворили его запрос о запрете въезда в Украину 36 человек, среди которых бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили, граждане США и стран ЕС.

Позднее в МИД сказали, что будут комментировать информацию о запрете на въезд в Украину 36 иностранцам.

Как отметили в министерстве, законом о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства от 22 сентября 2011 года определены ведомства, которые имеют право запретить иностранцам и лицам без гражданства въезд в Украину.

«МИД нет в перечне этих ведомств, и поэтому мы это не комментируем», - отметили в МИД.