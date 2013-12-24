Янукович увидел в Евромайдане стремление людей к лучшей жизни

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций.

По словам Президента, необходимость защиты национальных интересов и решения проблемных экономических вопросов стали причиной отсрочки подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и именно это решение правительства стало толчком к созданию Евромайдана.

В то же время он отметил, что недостатком в этом процессе была недостаточная информационная политика, поскольку людям несвоевременно объясняли позицию власти относительно отстаивания национальных интересов.

«Работа, которая была в последнее время проведена по подготовке Соглашения о создании ЗСТ, не учла точку зрения товаропроизводителей, которых она касается, и точку зрения тех отраслей экономики, которые являются уязвимыми», - отметил Янукович.

По его убеждению, эта работа должна была предусматривать встречи с отраслевыми объединениями, изучение их точки зрения, мнения общественности и проведение открытых парламентских слушаний.

«Это не тот документ, который можно было делать закрытым. Безусловно, нужно было провести широкую работу по обсуждению этого вопроса, которое бы затем было положено в основу принятия решения. Это тот огромный недостаток, который фактически повлиял на это решение», - сказал Президент.

Он отметил, что подписание Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС в таком виде, как планировалось, привело бы к экономическим потерям в сельскохозяйственной отрасли, транспортном машиностроении, авиастроении, высокотехнологических отраслях экономики. «Если мы будем подписывать соглашение на таких условиях - это плохо для нас закончится. И нам не простят люди таких ошибок», - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Украине стоит перенимать положительный опыт других стран в проведении модернизации. В то же время Янукович отметил, что многие приезжают в Украину, чтобы перенимать отечественный хозяйственный опыт.

«Когда мы получили такой подъем в обществе, когда увидели Евромайдан - я с самого начала говорил, в этом ничего плохо не было. Это стремление людей к лучшей жизни», - сказал глава государства и отметил, что «очень многие люди живут не умом, а эмоциями».

«Во время этого эмоционального взрыва на этом стали играть политики, экстремисты, разного рода провокаторы. Нам нужно из этого всего сделать выводы, и мы это делаем, чтобы в ближайшем будущем никогда не допустить таких случаев», - сказал Янукович. «Господь Бог дал нам это испытание, и мы его должны пройти с открытым лицом, глядя людям в глаза», - сказал Президент.