Самая высокая гора - совсем не Эверест: правда оказалась неожиданной

Эверест смотрится карликом рядом с этим гигантом.

Марс весит в десять раз меньше Земли и имеет гравитацию в 2,5 раза слабее земной. И при этом именно на этой небольшой планете возвышается один из самых огромных вулканов всей Солнечной системы.

Гора Олимп, или Olympus Mons на латыни, превосходит все, чем может похвастаться наша планета в плане рельефа. Данные, переданные зондом Mars Express Европейского космического агентства, подтверждают высоту в 21 900 метров - от основания до вершины, пишет Futura. Цифра, которая внушает уважение.

Гора Олимп относится к категории щитовых вулканов - то есть структур, сформированных постепенным накоплением потоков очень жидкой базальтовой лавы.

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Щитовой вулкан с невероятными размерами

Как результат - очень широкая, массивная форма со средним наклоном всего 5%. Вы могли бы почти незаметно подниматься по его склонам - настолько мягкий у них подъем.

Его основание имеет диаметр 600 километров - площадь, сопоставимую со штатом Аризона. Чтобы понять масштабы, вот чем этот марсианский вулкан отличается от всего, что мы знаем:

Высота: 21 900 м (против 8849 м у Эвереста).

Диаметр основания: 600 км.

Кальдера на вершине: 3 км глубиной и 25 км в диаметре.

Высота превышает 95% марсианской атмосферы.

С вершины горы Олимп даже можно невооруженным глазом увидеть кривизну Марса. Эта кальдера - центральное углубление на вершине вулкана - сформировалась в результате обрушения грунта после того, как из глубин ушла магма.

Вокруг горы расположена зона гребней, которую называют "ореолом". Она до сих пор интригует планетарных геологов. Самая убедительная гипотеза - это гигантские оползни, вызванные марсианской гравитацией.

Великан, который не так уж и крепко спит

Активность этого вулканического монстра началась примерно 3,5 миллиарда лет назад. Долгое время его считали потухшим, но сейчас он подает тревожные признаки остаточной активности.

Зафиксированные в этой зоне толчки указывают на то, что в его глубинах до сих пор что-то движется, хотя ни одного недавнего извержения не подтверждено. Самые свежие потоки лавы относятся примерно к двум миллионам лет назад - в геологических масштабах это совсем недавно.

Самое неожиданное открытие касается самой вершины. В 2024 году доктор Адомас Валантинас, исследователь из Университета Брауна, обнаружил иней из водяного льда на склонах экваториальных вулканов Марса, в том числе и на горе Олимп.

Его команда публично признала, что считала такое явление невозможным - пока не увидела его собственными глазами. Сочетание интенсивного солнечного излучения и разреженной атмосферы должно было исключить любое сохранение льда. Но, оказывается, слой пыли защищает эти отложения. Это открытие пошатнуло устоявшиеся климатические модели.

Для будущих пилотируемых миссий на Марс этот вулкан - гораздо больше, чем просто символ геологического величия. Наличие воды, пусть и в виде инея, меняет перспективы относительно того, какие ресурсы могут быть доступны на поверхности.

А это значит, что в будущем исследование горы Олимп может стать частью научной программы уже не только автоматических зондов, но и человеческих экипажей.

Ранее УНИАН сообщал, что Марс и Юпитер сойдутся на небе 15 ноября.

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