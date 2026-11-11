Netflix показал тизер финального сезона сериала 'Эмили в Париже' (видео)

Последний сезон популярного сериала выйдет 24 декабря 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал тизер шестого сезона комедийно-романтического сериала "Эмили в Париже" (Emily in Paris), который станет для него последним.

Финальный сезон перенесет Эмили и компанию в Грецию и Монако, а также вернет в Париж. И, очевидно, главной героине снова придется выбирать между несколькими своими романтическими увлечениями.

В новом сезоне к своим ролям вернутся Лили Коллинз (Эмили Купер), Эшли Парк (Минди Чен), Лукас Браво (Габриэль), Филиппин Леруа-Болье (Сильви), Люсьен Лависконт (Альфи), Сэмюэл Арнольд (Жюльен), Бруно Гуэри (Люк) и другие.

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Последний сезон популярного сериала будет состоять из десяти эпизодов, все они выйдут одновременно 24 декабря 2026 года.

"Эмили в Париже" – что известно о сериале

Напомним, первый сезон "Эмили в Париже" вышел в октябре 2020 года и мгновенно стал хитом.

В центре сюжета – американка Эмили Купер, которая неожиданно оказывается в Париже, чтобы работать в местном представительстве крупной компании из США. Несмотря на неприязнь со стороны французских коллег, она постепенно завоевывает свое место под солнцем, хотя и регулярно попадает в нелепые ситуации. Одновременно она ведет блог в Instagram о своей жизни в Париже, который очень быстро становится популярным.

Параллельно героиня пытается построить свою личную жизнь. Почти сразу она увлекается своим соседом, шеф-поваром Габриэлем, однако их счастью постоянно кто-то или что-то мешает.

Сериал можно назвать своего рода guilty pleasure: многие критикуют его за примитивность и нелепые сюжетные повороты, но продолжают с увлечением смотреть и восхищаться его стилем.

На данный момент оценка сериала на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 63% одобрения от критиков против 48% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 56 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

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