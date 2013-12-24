В Украине ввели новые номерные знаки для автомобилей
В декабре 2013 года Министерство юстиций наконец утвердило прошлогодний госстандарт на номерные знаки для легкового транспорта, последние дополнения к ДСТУ 4278:2012 были согласованы и утверждены буквально пару дней назад.
Киевские номерные знаки дополнятся буквосочетанием КА наравне с АА, крымские получат индекс КК.
В большинстве случаев буквосочетания для новых номерных знаков строятся по правилу замену первой буквы. Там, где вначале стояла буква А появилась буква К, буквосочетания с первой буквой В заменили на соответствующие слова с буквой Н, а С — стала украинской буквой I, сообщает autoua.net.
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Отметим, что раньше номерами с узкой буквой I могли похвастаться только автомобили Киевской и Полтавской областей. Теперь когорту узких слов пополнили буквосочетания для номерных знаков Черкасской, Черниговской, Черновицкой областей, а также города Севастополя.
|Территория
|Есть
|Добавится
|Автономна республіка Крим
|АК
|КК
|Вінницька область
|АВ
|КВ
|Волинська область
|АС
|КС
|Дніпропетровська область
|АЕ
|КЕ
|Донецька область
|АН
|КН
|Житомирська область
|АМ
|КМ
|Закарпатська область
|АО
|КО
|Запорізька область
|АР
|КР
|Івано-Франківська область
|АТ
|КТ
|Київська область
|АІ
|КІ
|м. Київ
|АА
|КА
|Кіровоградська область
|ВА
|НА
|Луганська область
|ВВ
|НВ
|Львівська область
|ВС
|НС
|Миколаївська область
|ВЕ
|НЕ
|Одеська область
|ВН
|НН
|Полтавська область
|ВІ
|НІ
|Рівненська область
|ВК
|НК
|Сумська область
|ВМ
|НМ
|Тернопільська область
|ВО
|НО
|Харківська область
|АХ
|КХ
|Херсонська область
|ВТ
|НТ
|Хмельницька область
|ВХ
|НХ
|Черкаська область
|СА
|ІА
|Чернігівська область
|СВ
|ІВ
|Чернівецька область
|СЕ
|ІЕ
|м. Севастополь
|СН
|ІН