В Украине ввели новые номерные знаки для автомобилей

Киевские номерные знаки дополнятся буквосочетанием КА наравне с АА, крымские получат индекс КК.

В большинстве случаев буквосочетания для новых номерных знаков строятся по правилу замену первой буквы. Там, где вначале стояла буква А появилась буква К, буквосочетания с первой буквой В заменили на соответствующие слова с буквой Н, а С — стала украинской буквой I, сообщает autoua.net.

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Отметим, что раньше номерами с узкой буквой I могли похвастаться только автомобили Киевской и Полтавской областей. Теперь когорту узких слов пополнили буквосочетания для номерных знаков Черкасской, Черниговской, Черновицкой областей, а также города Севастополя.