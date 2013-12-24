В Украине ввели новые номерные знаки для автомобилей

16:22, 24 декабря 2013
Политика
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В декабре 2013 года Министерство юстиций наконец утвердило прошлогодний госстандарт на номерные знаки для легкового транспорта, последние дополнения к ДСТУ 4278:2012 были согласованы и утверждены буквально пару дней назад.

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Киевские номерные знаки дополнятся буквосочетанием КА наравне с АА, крымские получат индекс КК. 

В большинстве случаев буквосочетания для новых номерных знаков строятся по правилу замену первой буквы. Там, где вначале стояла буква А появилась буква К, буквосочетания с первой буквой В заменили на соответствующие слова с буквой Н, а С — стала украинской буквой I, сообщает autoua.net.

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Отметим, что раньше номерами с узкой буквой I могли похвастаться только автомобили Киевской и Полтавской областей. Теперь когорту узких слов пополнили буквосочетания для номерных знаков Черкасской, Черниговской, Черновицкой областей, а также города Севастополя. 

ТерриторияЕстьДобавится
Автономна республіка Крим АК КК
Вінницька область АВ КВ
Волинська область АС КС
Дніпропетровська область АЕ КЕ
Донецька область АН КН
Житомирська область АМ КМ
Закарпатська область АО КО
Запорізька область АР КР
Івано-Франківська область АТ КТ
Київська область АІ КІ
м. Київ АА КА
Кіровоградська область ВА НА
Луганська область ВВ НВ
Львівська область ВС НС
Миколаївська область ВЕ НЕ
Одеська область ВН НН
Полтавська область ВІ НІ
Рівненська область ВК НК
Сумська область ВМ НМ
Тернопільська область ВО НО
Харківська область АХ КХ
Херсонська область ВТ НТ
Хмельницька область ВХ НХ
Черкаська область СА ІА
Чернігівська область СВ ІВ
Чернівецька область СЕ ІЕ
м. Севастополь СН ІН
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