Продажи авто из Китая резко упали: какие модели предпочитают украинцы

В октябре украинцы приобрели 1205 легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 61% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает "УкрАвтопром".
Главными причинами этого обвала стали отмена налоговых льгот (возврат НДС) на электромобили и ужесточение экспортных ограничений в самом Китае.
Наибольшую долю среди приобретенных машин из Китая составили электромобили, на которые пришлось 44% продаж. Среди новых авто первое место занял среднеразмерный кроссовер-внедорожник BYD Sea Lion 06, который значительно опередил конкурентов.
ТОП-5 новых легковых автомобилей из Китая:
- BYD Sea Lion 06 – 115 шт.
- Great Wall Wingle 7 – 66 шт.
- Zeekr 7X – 42 шт.
- Zeekr 8X – 39 шт.
- Chery Tiggo 4 – 34 шт.
Среди импортированных из Китая подержанных автомобилей наибольшим спросом пользовался электрический кроссовер Volkswagen ID. UNYX.
ТОП-5 подержанных легковых автомобилей из Китая:
- Volkswagen ID. UNYX – 57 шт.
- BYD Sea Lion 06 – 23 шт.
- BYD Tang L – 19 шт.
- BYD Song L – 19 шт.
- Zeekr 7X – 19 шт.
Автомобильный рынок Украины – последние новости
В прошлом месяце украинцы зарегистрировали 22,4 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Наибольшую долю среди них традиционно составили бензиновые автомобили, на которые пришлось 51% от общего количества регистраций. Лидером по популярности в этом сегменте стал Volkswagen Golf.
Кроме того, в октябре в Украине зарегистрировали 4,9 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с предыдущим месяцем рынок практически не изменился, продемонстрировав лишь незначительный рост на 0,4%, а рейтинг самых популярных моделей впервые возглавил кроссовер Škoda Kodiaq.