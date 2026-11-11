Продажи авто из Китая резко упали: какие модели предпочитают украинцы

Продажи авто из Китая сократились в годовом исчислении более чем на 60%.

В октябре украинцы приобрели 1205 легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 61% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает "УкрАвтопром".

Главными причинами этого обвала стали отмена налоговых льгот (возврат НДС) на электромобили и ужесточение экспортных ограничений в самом Китае.

Наибольшую долю среди приобретенных машин из Китая составили электромобили, на которые пришлось 44% продаж. Среди новых авто первое место занял среднеразмерный кроссовер-внедорожник BYD Sea Lion 06, который значительно опередил конкурентов.

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ТОП-5 новых легковых автомобилей из Китая:

BYD Sea Lion 06 – 115 шт. Great Wall Wingle 7 – 66 шт. Zeekr 7X – 42 шт. Zeekr 8X – 39 шт. Chery Tiggo 4 – 34 шт.

Среди импортированных из Китая подержанных автомобилей наибольшим спросом пользовался электрический кроссовер Volkswagen ID. UNYX.

ТОП-5 подержанных легковых автомобилей из Китая:

Volkswagen ID. UNYX – 57 шт. BYD Sea Lion 06 – 23 шт. BYD Tang L – 19 шт. BYD Song L – 19 шт. Zeekr 7X – 19 шт.

Автомобильный рынок Украины – последние новости

В прошлом месяце украинцы зарегистрировали 22,4 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Наибольшую долю среди них традиционно составили бензиновые автомобили, на которые пришлось 51% от общего количества регистраций. Лидером по популярности в этом сегменте стал Volkswagen Golf.

Кроме того, в октябре в Украине зарегистрировали 4,9 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с предыдущим месяцем рынок практически не изменился, продемонстрировав лишь незначительный рост на 0,4%, а рейтинг самых популярных моделей впервые возглавил кроссовер Škoda Kodiaq.

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