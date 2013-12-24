Украинцы должны российским банкам $11 миллиардов

Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев.

"Объем требований российской банковской системы к Украине составляет 11 миллиардов долларов. Размер этих требований сопоставим с месячным колебанием активов российских банков", - сказал он, сообщает РИА Новости.

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По его словам, ЦБ полагает, что существенного влияния на финансовое положение российских банков ситуация на Украине иметь не будет.