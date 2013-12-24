Украинцы должны российским банкам $11 миллиардов
13:45, 24 декабря 2013Политика
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Объем требований банков РФ к резидентам Украины на 1 июля текущего года составлял 11 миллиардов долларов, что не является существенным для стабильности банковской системы.
Резиденты Украины должны банкам РФ $11 млрд / Фото : sberbank.ru
Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев.
"Объем требований российской банковской системы к Украине составляет 11 миллиардов долларов. Размер этих требований сопоставим с месячным колебанием активов российских банков", - сказал он, сообщает РИА Новости.
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По его словам, ЦБ полагает, что существенного влияния на финансовое положение российских банков ситуация на Украине иметь не будет.
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