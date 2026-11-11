Атакован НПЗ в Омске, один из крупнейших в России: мониторы сообщили о пожаре

Дроны начали атаковать Омск днем 11 ноября.

11 ноября дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Омске, который находится на расстоянии более нескольких тысяч километров от границ Украины. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

В частности, украинский канал Exilenova+ отметил, что "ударные дроны Сил обороны Украины преодолели около 3000 км". На территории промышленной зоны зафиксирован масштабный пожар, который продолжает разрастаться.

При этом атака, по данным мониторинговых каналов, продолжается уже около 4 часов с момента пролета первых дронов. Местные жители пишут в соцсетях, что взрывы все еще продолжаются.

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Отмечается, что НПЗ в Омске входит в структуру "Газпром нефти" и имеет проектную мощность переработки более 21 млн тонн сырой нефти в год. Это около 10% от общего объема нефтепереработки России. Также завод производит автомобильные бензины и дизельное топливо, авиационный бензин, широкую номенклатуру различных масел.

Предыдущие атаки на Омск

Добавим, что это не первая атака на этот НПЗ. В частности, 9 октября стало известно о поражении нефтеперерабатывающего завода в Омске. Тогда были задействованы дроны FP-6 (модифицированные FP-1).

В октябре дроны также атаковали химический завод "Омский каучук". Он специализируется на производстве синтетических каучуков, фенола, ацетона и другой химической продукции. Мощность предприятия составляет около 2 000 тонн продукции в сутки. Синтетические полимеры применяются в производстве резинотехнических изделий, а специальные полимерные связующие материалы – в твердом ракетном топливе, в частности для ракет комплексов "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс".

Возобновление волны атак на НПЗ

Как известно, в последние недели возобновились атаки на российскую нефтеперерабатывающую отрасль. За последнюю неделю были поражены не менее 9 из 35 крупных российских НПЗ. По оценкам, с конца октября это сократило мощности РФ по переработке нефти примерно на треть.

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