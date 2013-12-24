Украинцы тратят на еду больше всех в Европе - исследование

Украина занимает в Европе последнее 40-е место по доле расходов на продукты питания: украинцы тратят на еду больше всех в регионе. Об этом свидетельствует исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг.

Среднестатистическая украинская семья на пропитание тратит более половины своих расходов. Во многом это обусловлено, прежде всего, невысокими средними доходами граждан, поясняют авторы.

Доля расходов на продукты питания в странах с обеспеченным населением и высоким уровнем жизни, как правило, низка и составляет 10-15% от расходов семей, обращают внимание исследователи. Все остальные расходы осуществляются на досуг, путешествия, коммуникации, хорошую медицину и образование, технику и одежду. В странах с низкими доходами, а зачастую и высокими ценами, картина кардинально иная: здесь на еду уходит значительная часть бюджета семьи.

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Первое место в рейтинге занимает одна из самых благополучных стран Европы – Люксембург. Расходы на продукты питания (с учетом безалкогольных напитков) люксембургской семьи по итогам 2012 года составляют только 8,8% от ее потребительских расходов. На втором месте располагается Великобритания с 9,1%, замыкает тройку богатая Швейцария с 9,6%.

В число лидеров попали также такие страны Северной и Центральной Европы, как Дания, Норвегия, Германия и Австрия. Франция занимает 17-е место, Италия – 19-е.

Россия с показателем доли расходов на продукты питания в 30,3% находится на 29-м месте рейтинга, опережая как бывшие республики СССР (за исключением Латвии и Эстонии), так и входящие в ЕС Хорватию, Болгарию, Румынию.