Зимняя сказка в Древнем Киеве продлится на протяжении всех новогодних праздников.

Ежедневно с 21 декабря 2013 до 19 января 2014 года «Парк Киевская Русь» приглашает гостей на «Зимнюю сказку в Древнем Киеве».

Именно здесь можно посетить главную резиденцию Деда Мороза, пройтись улочками средневекового города, покататься на княжеских лошадях и в санях, приобщиться к веселым зимним играм и забавам. Гостей Древнего Киева ждут поздравления от Деда Мороза, Снегурочки, Князя, а также - театрализованные постановки, обрядовые действа, конно - трюковые шоу, бои на снежках и множество развлечений, веселья и шуток. А общение с княжескими лошадьми в Парке обязательно принесет посетителям удачу и исполнение желаний в 2014 году - году Лошади.

В рамках « Зимней сказки в Древнем Киеве» состоится ряд мероприятий с расширенной развлекательной программой :

27-29 декабря 2013 - Новогодние приключения в Древнем Киеве

3-7 января 2014 - Рождественские праздники

11-12 января 2014 г. - Старый Новый год в «Парке Киевская Русь»

18-19 января 2014 г. - Крещенские гуляния

В будни - работает главная резиденция Деда Мороза в Древнем Киеве, можно осмотреть шедевры средневековой архитектуры, экспозиции Парка, покататься на породистых лошадях с Княжеской конюшни и полакомиться вкусными блюдами. Ворота в сказку открываются ежедневно в 10:00. Каждый посетитель получает приятный подарок.

«Парк Киевская Русь» расположен в Обуховском районе Киевской области.

В выходные и праздничные дни из Киева в парке можно добраться маршрутками от метро «Выдубичи». Подробности на сайте : http://www.parkkyivrus.com/