В Ираке террористы убили 5 журналистов

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Сообщается, что террористы ворвались на телевизионную студию в родном городе Саддама Хуссейна Тикрите.

Кроме того, при стрельбе пострадали 17 людей из числа обслуживающего персонала.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.