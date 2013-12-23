В Ираке террористы убили 5 журналистов
19:31, 23 декабря 2013Политика
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В Ираке террористы ворвались в телевизионную студию и убили пятерых журналистов.
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Сообщается, что террористы ворвались на телевизионную студию в родном городе Саддама Хуссейна Тикрите.
Кроме того, при стрельбе пострадали 17 людей из числа обслуживающего персонала.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.
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