Митингующие устанавливают перед КГГА новогоднюю елку
Народные депутаты от оппозиции вместе с семьями будут встречать Новый год на Майдане Незалежности.
Митингующие начали устанавливать на площади перед Киевским городским советом новогоднюю елку.
Как передает корреспондент УНИАН, пока елка лежит на тротуаре, но к ней уже прикрепили основу, изготовленную из металлических труб и арматуры.
Как сообщал УНИАН, митингующие привезли в Киев 14-метровую ель, которую планируется установить перед зданием Киевсовета.
Сегодня, 20 декабря, народный депутат Украины от УДАРа Сергей Аверченко сообщил, что все народные депутаты от оппозиции вместе с семьями будут встречать Новый год на Майдане Незалежности в Киеве.
Аверченко призвал всех киевлян и гостей столицы также присоединиться к празднованию Нового года на Майдане.
В свою очередь народный депутат от «Свободы» Михаил Блавацкий отметил, что 1 января на Майдане Незалежности будет интересная новогодняя программа.
Блавацкий сказал, что возле КГГА будет стоять новогодняя елка. Он призвал киевлян присоединиться к ее украшению.