Митингующие устанавливают перед КГГА новогоднюю елку

Митингующие начали устанавливать на площади перед Киевским городским советом новогоднюю елку.

Как передает корреспондент УНИАН, пока елка лежит на тротуаре, но к ней уже прикрепили основу, изготовленную из металлических труб и арматуры.

Как сообщал УНИАН, митингующие привезли в Киев 14-метровую ель, которую планируется установить перед зданием Киевсовета.

Сегодня, 20 декабря, народный депутат Украины от УДАРа Сергей Аверченко сообщил, что все народные депутаты от оппозиции вместе с семьями будут встречать Новый год на Майдане Незалежности в Киеве.

Аверченко призвал всех киевлян и гостей столицы также присоединиться к празднованию Нового года на Майдане.

В свою очередь народный депутат от «Свободы» Михаил Блавацкий отметил, что 1 января на Майдане Незалежности будет интересная новогодняя программа.

Блавацкий сказал, что возле КГГА будет стоять новогодняя елка. Он призвал киевлян присоединиться к ее украшению.