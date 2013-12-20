Оппозиция встретит Новый год на Майдане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Штабе национального сопротивления сообщил народный депутат Украины от «УДАРа» Сергей Аверченко.

Он также призвал всех киевлян и гостей столицы приобщиться к празднованию Нового года на Майдане.

В то же время депутат от «Свободы» Михаил Блавацкий отметил, что 1 января на Майдане Незалежности будет интересная новогодняя программа. Он также добавил, что планируется и присутствие лидеров оппозиции.

«1 января на Майдане будет серьезная новогодняя программа, также будут присутствовать лидеры оппозиции, народные депутаты и много украинцев... Будет весело и красиво. Будет интересная концертная программа ,и уже сегодня подбираются артисты и ведущие этой программы», - сказал политик.

Блавацкий также отметил, что возле КГГА будет стоять новогодняя елка, а также призвал киевлян принять участие в ее украшении.