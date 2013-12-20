Апеляционный суд разрешил Евромайдан в центре Днепропетровска

Об этом УНИАН сообщил один из координаторов местного Евромайдана Виктор Романенко.

По его словам, представители Днепропетровского горисполкома отозвали свой иск в окружной административный суд от 24 ноября о запрете проводить массовые акции на Европейской площади. В то же время организаторы Евромайдана подали апелляцию на решение Днепропетровского окружного административного суда.

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Сейчас на местный Евромайдан в 16 часов ежедневно собирается до 200 человек.

Вместе с тем, Романенко отметил, что правоохранительные органы до сих пор не привлекли к ответственности лиц, которые уничтожили палатки на днепропетровском Евромайдане вечером 24 ноября и избили участников акции.