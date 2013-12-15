В Днепропетровске более тысячи человек митингуют с требованиями отставки властей

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции требуют от Виктора Януковича добровольно сложить полномочия Президента Украины, немедленно отправить в отставку правительство и создать коалиционное правительство.

Среди требований днепропетровского Евромайдана – проведение внеочередных парламентских выборов и выборов депутатов местных советов на базе нового избирательного закона.

Также участники акции требуют от Днепропетровской облгосадминистрации и областного управления милиции обнародовать отчет по результатам расследования относительно уничтожения палаток на местном Евромайдане 25 ноября и избиения активистов.

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Участники акции, среди которых люди разного возраста, держат государственные флаги Украины и флаги Евросоюза, а также транспаранты с надписями: “Украина без януковичей”, “Мы не быдло, мы свободны, мы украинцы, мы люди”, “Мы хотим изменений”.

Ораторы на митинге заявили, что решение Президента от 14 декабря об освобождении некоторых должностных лиц за избиение Евромайдана в Киеве “ни что иное, как выпуск пара в свисток, который уводит от ответственности главных заказчиков и организаторов преступления против мирных протестующих”.